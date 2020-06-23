نجوم ومشاهير ذاقوا مرارة فقدان أبنائهم.. آخرهم "أوس أوس"

تعاطف الجميع مع نجم مسرح مصر محمد أسامة "أوس أوس" بعد وفاة نجله الرضيع، الإثنين، وراح أصدقائه بالوسط الفني يدعمونه بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد ساعات من الوفاة نشر "أوس أوس" رسالة عبر موقع "أنستقرام"، قال خلالها إنه راض بقضاء الله وقدره، وطلب من محبيه الدعاء لزوجته حتى تستطيع الخروج من الأزمة وتتجاوز المحنة.



"أوس أوس" ليس الفنان الوحيد الذي ذاق طعم الألم لوفاة ابنه، فقد سبقه عدد كبير من النجوم.

في هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز النجوم الذين تألموا لفقدان أبنائهم.

هاني شاكر





في عام 2011، عرف الفنان المصري هاني شاكر طعم الألم وفكر في اعتزال الغناء بعد وفاة ابنته "دينا" بسبب إصابتها بالسرطان.



ولم يجد هاني شاكر سبيلا لتخفيف حزنه على دينا إلا بتربية نجليها "مالك ومليكة"، وبالفعل قرر أن يقيم أحفاده معه في المنزل.

وبعد عام من الحزن قرر العودة للغناء، وقال وقتها إن ابنته الراحلة أوصته قبل وفاتها بالغناء طول العمر لأن الجمهور ليس مسؤولا عن الحزن الذي يخترق قلب الفنان.

أيمن زيدان





الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان كان يحب نجله الأصغر "نوار" كثيرا، وشاءت الأقدار أن يصاب الابن بسرطان في الرئة وعمره 27 عاما.



وطرق الفنان الكبير أبوب الأطباء والمستشفيات الكبرى أملا في الشفاء، وظل على مدار عام كامل يتنقل بين دمشق وبيروت بسبب حجز نجله للعلاج بمستشفي الجامعة الأمريكية في بيروت.

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وفي نهاية الأمر مات الابن متأثرا بالسرطان في عام 2011 وترك ميراثا كبيرا من الحزن في قلب والده.

ليلى غفران





تألقت المطربة المغربية وبرزت نجوميتها في منتصف الثمانينيات، وعاشت هذه الفنانة مأساة قاسية عندما عثرت الشرطة المصرية في 27 نوفمبر 2008 على نجلتها "هبة إبراهيم العقاد "البالغة من العمر 23 عاما مقتولة في شقة بمدية الشيخ زايد جنوب القاهرة.



تغيرت حياة الفنانة الكبيرة ليلى غفران بعد هذا الحادث، وقالت في عدة لقاءات تليفزيونية إن رحيل ابنتها أفقدها لذة الحياة.

حسن حسني





في عام 2013 فقد الفنان المصري الراحل حسن حسني ابنته فاطمة بعد صراع استمر 3 سنوات مع مرض السرطان.



تغيرت حياة حسن حسني بعد وفاة ابنته، وبات حريصا على الابتعاد عن الأدوار الكوميدية، كما فكر في الانسحاب لكن عدد كبير من نجوم جيل الوسط مثل أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد وقفوا بجانبه وطلبوا منه الاستمرار في التمثيل، لأن العمل وحده هو ما سيخفف من حدة الألم.

محمد فوزي





تزوج الفنان المصري محمد فوزي من سمراء النيل مديحة يسري، وأثمر هذا الزواج عن طفل جميل اسمه عمر، ومرت الأيام وتوالت السنوات وأصبح عمر شابا يافعا.



لم تكتمل فرحة الفنانة مديحة يشري بنجلها؛ إذ فارق الحياة وعمره 26 عاما إثر إصابته في حادث سيارة، وكان حجم ألم الفنانة كبيرا لأنها شاهدت الحادث كاملا ووقعت عينيها على نجلها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، لذا كانت دائمة البكاء.

رشوان توفيق وحسن كامي ورجاء حسين





في عام 2014، فقد 3 من نجوم التمثيل في مصر أولادهم وهم الفنانة رجاء حسين والتي رحل ابنها بعد هبوط حاد في الدورة الدموية، بالإضافة إلى الفنان حسن كامي الذي مات نجله الوحيد في حادث سيارة، كما فقد الفنان القدير رشوان توفيق ابنه بسبب أزمة قلبية.

