مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات مترجمة على "يوتيوب"

أعلن مركز السينما العربية طرح حلقات سابقة من اللقاءات التي نظمها، مترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية عبر قناة MAD Solutions على موقع "يوتيوب"، وذلك ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي.

وتتضمن اللقاءات حواراً للناقدة علا الشيخ مع المخرج الفلسطيني المرشح لجائزة الأوسكار مرتين هاني أبوأسعد، ولقاء الناقد خالد علي مع المخرجة المقدونية تيونا ميتيفسكا التي فاز فيلمها God Exists, Her Name is Petrunya بجائزة أفضل فيلم في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، بالإضافة إلى لقاء للناقدة ديبورا يانج مع المخرج المصري مروان حامد.

وهذه اللقاءات أسبوعية ويتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين.





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مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في العاصمة الهولندية أمستردام تأسست في عام 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية.

ويوفر المركز لصناع السينما العربية نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك والتوزيع الخارجي وغيرها.





وتتنوع أنشطة المركز ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات.

وأطلق المركز "دليل السينما العربية" عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.