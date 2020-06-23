هل انتحر المنتج الهوليوودي ستيف بينغ من الطابق الـ 27؟

توفي المنتج الهوليوودي ستيف بينغ عن عمر 55 عاماً، حيث أورد موقع “تي إم زي” المتخصص بأخبار المشاهير، أن “بينغ” توفي بعد سقوطه من الطابق الـ27 من مبنى سكني في لوس أنجلوس.

وأشار موقع euro weekly news أن المخرج والمنتج انتحر بالقفز من الطابق الـ 27 من شقته في لوس أنجلوس، حيث أشارت بعد المصادر ان بينغ كان مكتئباً أثناء الحجر المنزلي ولم يكن بإمكانه تحمل المزيد من العزلة ولكن لم يتم تأكيد هذه الاخبار.

وعبّرت الممثلة ليز هيرلي عن حزنها بوفاة المنتج السينمائي ستيف بينج، شريكها السابق ووالد ابنها داميان.