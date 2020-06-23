Jun 23, 2020
توفي المنتج الهوليوودي ستيف بينغ عن عمر 55 عاماً، حيث أورد موقع “تي إم زي” المتخصص بأخبار المشاهير، أن “بينغ” توفي بعد سقوطه من الطابق الـ27 من مبنى سكني في لوس أنجلوس.
وأشار موقع euro weekly news أن المخرج والمنتج انتحر بالقفز من الطابق الـ 27 من شقته في لوس أنجلوس، حيث أشارت بعد المصادر ان بينغ كان مكتئباً أثناء الحجر المنزلي ولم يكن بإمكانه تحمل المزيد من العزلة ولكن لم يتم تأكيد هذه الاخبار.
وعبّرت الممثلة ليز هيرلي عن حزنها بوفاة المنتج السينمائي ستيف بينج، شريكها السابق ووالد ابنها داميان.
كانت هذه تفاصيل خبر هل انتحر المنتج الهوليوودي ستيف بينغ من الطابق الـ 27؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.