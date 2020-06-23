صور.. من مدفن والدته.. حسام داغر: جيتلك ورشيت فُل حواليكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
وجه الفنان حسام داغر، رسالة مؤثرة لوالدته المتوفية، من خلال نشر مجموعة صور رفقتها وآخرى من مدفنها، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق "داغر"، على الصور قائلًا: "وحشتيني، الفل طرح في الجنينة عندي وإنتي بتحبيه طول عمرك، جيتلك وًرشيت منه شوية حواليكي النهاردة، أكيد ريحة الجنة أحلى وحلوة زيك كدة، سلام".
ورحلت والدة الفنان حسام داغر، في 18 يناير الماضي، وشيع جثمانها من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.
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