فيديو| ميس حمدان تغني "بتمون": "دندنة الإشارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو لها، داخل سيارتها، عبر "إنستجرام". وظهرت ميس وهي تغني أغنية "بتمون" للفنانة اللبنانية إليسا. وعلقت: "بتمون.. دندنة الإشارة". يذكر أن ميس وشقيقتيها مي سليم ودانا حمدان يحرصن على مشاركة جمهورهن دائما بفيديوهات لهن، خلال أنشطتهن اليومية.

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