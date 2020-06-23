عبدالرحيم كمال يبدأ كتابة مشروع موسيقي غنائي صوفي.. ويطلقه قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
بدأ السيناريست عبدالرحيم كمال كتابة مشروع غنائي موسيقي صوفي، استعدادا لطرحه قريبا.
وكان عبد الرحيم قد أطلق أولى أغاني هذا المشروع بعنوان "بينا وبين ربنا مواعيد"، وثاني هذه الأغاني بعنوان "كله منه"، والثالثة بعنوان "إنت مين"، وسيواصل كمال إطلاق الأغاني حتى تكتمل ليعلن بعدها عن العمل الموسيقي الكبير، الذي سيكون مفاجأة كبيرة وبإمكانيات غير مسبوقة، حسب البيان الصادر.
الأغاني تلحين محمد عبدالحميد، وغناء المطرب الشاب تامر نجاح.
وينتظر عبدالرحيم كمال استكمال تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول" والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجي، وإخراج حسام علي، وبطولة النجوم خالد الصاوي وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب.
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