ليلى أحمد زاهر ويوسف عثمان ينضمان لفريق مسلسل "الكهف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن فريق المسلسل المصري السعودي "الكهف"، عن انضمام مجموعة جديدة من الوجوه الشابة، التي حققت نجاحًا في موسم رمضان الماضي.

ومن بين المنضمين للعمل "ليلى أحمد زاهر وحسن مالك وهنا داود ويوسف عثمان"، بالإضافة إلى محسن منصور وعبدالرحمن اليماني.

المسلسل إنتاج مصري سعودي من المقرر البدء في تصويره قريباً، تدور أحداثه في عوالم تحت الأرض، إذ يخوض مجموعة من الشباب مغامرات في عوالم خيالية. يُذكر أن مسلسل الكهف يعتمد في 70% منه على تقنية المؤثرات البصرية VFX.

والمسلسل من إخراج حسام الجوهري وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، شمم الحسن، ويشاركهم سينتيا خليفة، صالح عبدالنبي، كريم الدسوقي، أحمد عبدالحي، أحمد ماجد.