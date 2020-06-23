محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان كريم عبدالعزيز، جمهوره صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أول يوم عمل له حسبما قال.
وظهر كريم في الصورة مرتديًا "كمامة" طبية من داخل سيارته، وعلق: "أول يوم شغل بس الشغل عالي برضه، قول الصراحة بس ربنا يعدي الأيام دي على خير، وهتعدي إن شاء الله، وهنفتكرها ونضحك، مساءكم فل ورضا".
ويواصل الفنان كريم عبدالعزيز تصوير مشاهده في فيلم "كيرة والجن"، الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، وروبي، سيناريو وحوار أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبدالعزيز بـ"الكمامة" في أول يوم عمل: " هتعدي وبكره هنفتكرها ونضحك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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