إجراءات تعقيم وعروض جديدة.. صناع سينما ومسرح يعلقون على عودة الروح للمسارح ودور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات الهامة، بشأن التعايش مع فيروس كورونا، وتضمنت هذه القرارات السماح بفتح المسارح ودور العرض السينمائي بطاقة 25%، ابتداء من يوم السبت المقبل.

وحول القرار قال المنتج محمد حفظي، في تصريح خاص لمصراوي، إن الأمر يعتبر خطوة إيجابية.

وتابع: "لا أتحدث هنا عن مستوى الصناعة أو الوضع الصحي، ولكن هناك نسبة كبيرة من جمهور السينما سعيد بالقرار بعد هذه الفترة من الإغلاق الكامل لدور العرض السينمائي، ولابد من العودة بحرص شديد حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة".

وأضاف: "أتوقع إن الأفلام الضخمة أو اللي ميزانيتها عالية أو مستنية إيراد كبير، من دور العرض مش هتجازف إنها تنزل حاليا في الظروف دي".

واستكمل: "أول اختبار حقيقي هو موسم عيد الأضحى، وما زال أمامنا أكثر من شهر، ولحين قدوم العيد الكبير، لو هناك أفلام سيتم عرضها، لا أعتقد أنها ستكون ذات ميزانيات ضخمة".

وأشار "حفظي" إلى أن الأفلام الكبيرة ستنتظر لحين العرض في موسم عيد الأضحى، مؤكدا أن فكرة العودة بطاقة 25% ستجعل صناع السينما وقتها يفكرون، فبدلا من عرض 5 أو 6 أفلام، من الممكن أن تصبح فقط 3 أفلام.

وتابع: "الأفلام اللي هتنزل وقتها هتاخد شاشات أكتر، ودار العرض اللي فيها مثلا 10 شاشات، وبيتعرض فيها الفيلم على شاشتين، ساعتها ممكن تعرض الفيلم في 4 شاشات أو أكتر، عشان تعويض النقص في عدد الأفلام الموجودة".

Advertisements

بينما قال المنتج أحمد السبكي، إن قرار عودة السينمات ابتداء من السبت المقبل قرار جيد، خاصة بعد هذه الفترة من التوقف.

وأكد "السبكي" في تصريح خاص لمصراوي، أن القرار بعودة دور العرض السينمائي حتى ولو بنسبة 10%، هو قرار جيد "عشان الدنيا تمشي".

وأضاف: "واحدة واحدة الدنيا تمشي، والقرار شايفه مية مية وصح جدا، وخلال الفترة الجاية إن شاء الله، هنعلن عن نزول فيلم عشان نشجع صناعة السينما ونشتغل كلنا".

وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن القرار إيجابي خاصة بعد كل هذه الفترة من التوقف.

وتابع: "هناك خطة للقيام بكافة الإجراءات الاحترازية، فسوف يتم تعقيم المسارح وتقسيم المسرح، والحرص على التباعد ووجود مسافة بين كل متفرج وآخر".

واستكمل: "الخطة بالكامل سنعرضها بعد قليل في اجتماع مع الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة".

واختتم حديثه قائلا: "هناك مجموعة من العروض التي سنعلن عنها خلال الفترة المقبلة، على منصاتنا الإكترونية، كما سنستكمل العروض السابقة بالإضافة لمسرحيات جديدة سيتم الإعلان عنها تباعا".