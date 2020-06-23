مايا دياب تعلق على تقليد ميرهان حسين لها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة تكشف رد فعل الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعد أن قامت بتقليدها مؤخرًا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشفت الصورة عن إعجاب مايا دياب بتقليد ميرهان حسين لها، وعلقت مايا على فيديو التقليد بكلمة "حبيت"، كما قامت بوضع لينك الفيديو عبر حسابها.

وعلقت ميرهان على الصورة: "مايا دياب الجميلة، حبيبتي مبسوطة جدا إنك حبيتي تقليدي ليكي وشكرا إنك مثال لنجمة واثقة من نفسها، محبة لنفسها وللآخرين، شكلك الجميل ينبض بروحك الأجمل".

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وأضافت: "على فكرة أنا معرفش مايا دياب شخصيا بس بيننا أصدقاء مشتركين وعرفت ليه هما بيحبوها وبيموتوا فيها أنا قلدت فنانات كتير وعملوا نفسهم مش واخدين بالهم، فابفرح أوي لما بلاقي نجمة روحها حلوة وطبيعية وعفوية زيك وزي حبيبة قلب قلبي منى زكي حب كتير أوي".

وكانت ميرهان نشرت مقطع فيديو، منذ أيام، وهي تقلد الفنانة مايا دياب. وظهرت ميرهان في الفيديو وهي تقلد الفنانة اللبنانية مايا دياب، بأغنية "شكلك ما بتعرف". كما ظهرت بنفس لون الشعر والملابس، وأيضا المكياج، وسبق تقليدها كلا من أصالة وسميرة سعيد.

ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.