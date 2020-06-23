تراند اليوم : تدوينة مفاجئة لشريهان عن رجاء الجداوي : " يا مغيث"

توجهت الفنانة المصرية شريهان، بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وأضافت شريهان "هو الله تعالى هو الذي خلق ويهدي، يطعم ويسقي، يمرض ويشفي وكما قال سيدنا إبراهيم -عليه السلام تأدباً مع ربه عز وجل (وَإِذَا مَرضتُ فَهُوَ يَشفين). اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنها .. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد يا الله".

وتابعت: "أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغيثها يا مغيث أغيثها يا مغيث أغيثها.. رجاء الجداوي".

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في وزارة الصحة المصرية نفى أمس الاثنين، ما تردد عن حصول الفنانة القديرة على علاج بلازما دم المتعافين من الفيروس 3 مرات.

وأكد حسني أن رجاء الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها مثل أي مريض .

وتابع قائلا : "نبذل قصارى جهدنا لعلاج الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ولو لم ننجح في علاجها ستكون إرادة الله".

كما كشفت مصادر طبية في مستشفى العزل بالإسماعيلية حيث تتلقى رجاء الجداوي العلاج أنها أصبحت تعاني من تليف في الرئتين.

وكانت رجاء الجداوي، 81 عاما، قد شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، حيث تبين بعد إجراء الفحوص والتحاليل إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.