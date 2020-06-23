فيديو.. ماجد الكداوني يحتفل مع جمهوره بعد فتح القهاوي في مصر

نشر النجم ماجد الكدواني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر ماجد من خلاله في مشهد من فيلم الفرح، وذلك احتفالًا بفتح القهاوي والكافيهات، وعلق عليه مازحًا: صاحب القهوة وهوبيستقبل زباينه يوم السبت .. وقابل معازيمك ياسطا زييينهم.
يذكر أن فيلم الفرح من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج شادي الرملي، وبطولة كل من خالد الصاوي، ياسر جلال، دنيا سمير غانم، ماجدالكدواني، باسم سمرة، روجينا، حسن حسني، محمود الجندي، صلاح عبد الله، كريمة مختار، سوسن بدر، علاء مرسي، سليمان عيد، رامز أمير، شمس، سعيد طرابيك، حاتم جميل، أحمد عبد الله محمود، علي حمدي، محمد طه، انتصار حسن، خالد طلعت، إنجي شرف، سعيد الصالح، عفاف مصطفى، محمد متولي، مي كساب، عبد الباسط حمودة، محمود الحسيني.
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