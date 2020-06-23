فيديو .. باريس مايكل جاكسون تطرح أولى كليباتها Your look

طرحت الفنانة باريس مايكل جاكسون أولى كليباتها، والذي حمل اسم Your look، وجاء ذلك عبر قناة The Sound flowers الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب Your look من إخراج The Kid، وشارك في الغناء الفنان جابريل جلين، وذلك بعد تأسيسه باند مع باريس مايكل جاكسون، وحمل الباند اسم The Soundflowers. جاكسون، وحمل الباند اسم The Soundflowers. Advertisements يذكر أن يذكر أن الفنانة العالمية باريس جاكسون شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم Gringo، وهو من تأليف ماثيو ستون، وإخراج ناش إجيرتون، وبطولة كل منتشارليز ثيرون، أماندا سيفريد، جويل إجيرتون، ثاندي نيوتن، هاري تريدواي، مايكل أنجارانو، شارلتو كوبلي، ألان روك، كينيث تشوي، ديفيد أويلو.

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