ريم مصطفى تروج لمسلسل شديد الخطورة

روجت الفنانة ريم مصطفى لمسلسل شديد الخطورة عبر نشرها صورة من البوستر الخاص بالعمل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. علقت مصطفى بهاشتاج يحمل اسم المسلسل وتفاعل معها الكثير من محبيها فحصلت على أكثر من 20 ألف إعجاب والعديد من التعليقات. Advertisements يشار أن مسلسل شديد الخطورة يتناول قضية " الهاكرز " وخطورتهم على الأمن القومي، المسلسل من بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي وغيرهم ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.

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