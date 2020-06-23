بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد ينعي علي ابن أوس أوس

نعى الفنان حسن الرداد ابن زميله الفنان أوس أوس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر الرداد صورة أوس أوس وعلق عليها ناعيًا: توفي علي ابن الفنان محمد أسامة "أوس أوس" .. ربنا يصبرك يا Advertisements اوس اوس..البقاء لله ربنا يرحمه ويصبركم.. شد حيلك. اوس اوس..البقاء لله ربنا يرحمه ويصبركم.. شد حيلك. يذكر أن علي نجل الفنان أوس أوس توفي في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين عن عمر يناهز 3 أشهر، وذلك بعد أن توقف قلبه، نتيجة لوفاة طبيعية.

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