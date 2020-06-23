تعرف على اختيارات قراء الوفد للأفضل في دراما رمضان

شهد السباق الدرامي الرمضاني هذا العام العديد من المنافسات القوية، تميزت بتنوع الموضوعات التي تناولتها، ما بين الإثارة والتشويق، والخيال العلمي، الإنساني، والرومانسي، والوطني والكوميدي.

وتستعرض "بوابة الوفد" نتائج استفتاءها للجمهور هذا العام وجاءت كالتالي:

فاز الفنان القدير الراحل حسن حسني بالترتيب الأول كأفضل فنان قدير، بينما حل في الثاني الفنان القدير رياض الخولي، وفي المركز الثالث الفنان القدير محمود حميدة.

وحصد الفنان يوسف الشريف المركز الأول كأفضل ممثل دور أول، بينما حل الفنان محمد رمضان في المركز الثاني، وفي الثالث فاز الفنان أمير كرارة.

وحصلت الفنانة سهر الصايغ علي المركز الأول كأفضل ممثلة دور أول، بينما حل في المركز الثاني الفنانة يسرا، وفاز بالمركز الثالث الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وحصل الفنان أحمد زاهر على المركز الأول في فئة أفضل ممثل دور ثان، بينما حل في المركز الثاني الفنان عمرو عبد الجليل، وفاز بالمركز الثالث الفنان أحمد صلاح حسني.

وفازت الفنانة رحاب الجمل بالترتيب الأول كأفضل ممثلة دور ثان، وحلت في المركز الثاني

الفنانة دلال عبدالعزيز، وفي الثالث الفنانة ناهد السباعي.

كما فاز الفنان آسر ياسين بالمركز الأول كأفضل فنان كوميدي، فيما حصل على المركز الثاني الفنان حمد الميرغني، وحل في الثالث الفنان بيومي فؤاد.

وحصلت الفنانة نيللي كريم علي المركز الأول في فئة أفضل فنانة كوميدية، وحلت الفنانة الكبيرة هالة فاخر في المركز الثاني، وأتي في المرتبة الثالثة الفنانة دينا محسن.

وفي فئة أفضل فنان شاب فاز الفنان آحمد داش بالمركز الأول، فيما حل في الثاني خالد أنور، وفي المركز الثالث فاز الفنان إسلام جمال.

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وفي فئة أفضل فنانة شابة حلت الفنانة هنادي مهنا في الترتيب الأول، وحل في الثاني الفنانة سارة عادل، وحصل علي المركز الثالث الفنانة رنا رئيس.

وفاز المخرج محمد سامي بالمركز الأول كأفضل مخرج، بينما حل في الثاني المخرج بيتر ميمي، وفي الثالث المخرجة كاملة أبو ذكري.

وحصد السيناريست عمرو سمير عاطف علي المركز الأول في فئة أفضل مؤلف، وحل في الثاني السيناريست باهر دويدار، وفي الثالث السيناريست أيمن بهجت قمر.

كما فاز مسلسل بـ 100 وش بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، وحل في المركز الثاني مسلسل 2 في الصندوق، وفي المركز الثالث فاز مسلسل اللعبة.

وتصدر مسلسل النهاية الترتيب الأول كأفضل مسلسل درامي، وحصد المركز الثاني مسلسل البرنس، وحل في الثالث مسلسل الاختيار.

وحل برنامج رامز مجنون رسمي في المركز الأول كأفضل برنامج مقالب، بينما حل في الثاني برنامج محدش فاهم حاجة، وحصل على المركز الثالث برنامج كريزي تاكسي.

وفاز برنامج الحكاية بالترتيب الأول كأفضل برنامج إخباري، وحل في الثاني برنامج يحدث في مصر، وفي الثالث برنامج على مسئوليتي.

فيما حصل برنامج إغلب السقا علي المركز الأول كأفضل برنامج منوعات، وفاز في الثاني برنامج قلبي اطمأن، وحل في الثالث برنامج العباقرة.

وفاز برنامج الإمام الطيب بالمركز الأول كأفضل برنامج ديني، وكان الثاني من نصيب برنامج علي أبواب الفتن، وحصل برنامج الطريق إلى الله على المركز الثالث.

وذهبت جائزة تميز الجمهور أفضل مسلسل إلي صناع مسلسل الاختيار وحصد جائزة تميز أفضل ممثلة دور أول الفنانة دينا الشربيني عن مسلسل لعبة النسيان كما فاز بجائزة تميز أفضل ممثلة دور ثان للفنانة دينا فؤاد.