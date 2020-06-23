بالكمامة.. كريم عبد العزيز في أول يوم تصوير

نشر الفنان كريم عبد العزيز صورة له مرتديًا الكمامة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلق عليها قائلًا " أول يوم شغل.. بس الشغل عالي برضه". وتابع عبد العزيز "ربنا يعدي الأيام دي على خير وهتعدي إن شاء الله وهنفتكرها ونضحك مساءكم فل ورضا". الأيام دي على خير وهتعدي إن شاء الله وهنفتكرها ونضحك مساءكم فل ورضا". تفاعل عدد كبير مع صورة كريم عبد العزيز بعد دقائق من نشره لها، فحصل على أكثر من 20 ألف إعجاب والعديد من التعليقات ومن بينهم الفنانة إيمان العاصي. من نشره لها، فحصل على أكثر من 20 ألف إعجاب والعديد من التعليقات ومن بينهم الفنانة إيمان العاصي. Advertisements يذكر أن كريم عبد العزيز يستعد حاليًا لعدد من الأعمال من بينهم كيرة والجن، مسلسل الاختيار الجزء الثاني، فيلم الفيل الأزرق 3 وغيرهم.

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