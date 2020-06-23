سعد لمجرد يتمنى الشفاء العاجل لـ رجاء الجداوي

تمنى النجم سعد لمجرد الشفاء العاجل للنجمة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر سعد صورة لرجاء الجداوي، وعلق عليها قائلًا: لندعو لفنانتنا الكبيرة رجاء الجداوي بالشفاء العاجل .. اللهم اشفها وعافها واشفي كل مريض يارب العالمين. Advertisements يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي تم نقلها إلى العزل في عيد الفطر المبارك لشعورها ببعض أعراض الكورونا، ودخلت مباشرة إلى العزل بعد إثبات إيجابيتها في التحليل، وتباينت حالتها الصحية بين التحسن والاستقرار والتدهور، مع اسمرار دعوات أسرتها وزملائها الفنانين بالشفاء العاجل. تم نقلها إلى العزل في عيد الفطر المبارك لشعورها ببعض أعراض الكورونا، ودخلت مباشرة إلى العزل بعد إثبات إيجابيتها في التحليل، وتباينت حالتها الصحية بين التحسن والاستقرار والتدهور، مع اسمرار دعوات أسرتها وزملائها الفنانين بالشفاء العاجل.

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