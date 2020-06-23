"الإمام الطيب" يفوز بأفضل برنامج ديني في استفتاء الوفد

فاز برنامج الإمام الطيب بالمركز الأول كأفضل برنامج ديني، وذلك في استفتاء الوفد لرمضان 2020، وهو برنامج حواري ديني اجتماعي مع فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب ويناقش القضايا المهمة في المجتمعات المصرية والعربية. الأكبر أحمد الطيب ويناقش القضايا المهمة في المجتمعات المصرية والعربية. وكان الثاني من نصيب برنامج علي أبواب الفتن، الذي يقدمه الداعية مصطفى حسني، ويذاع عبر شبكة قنوات on E الفضائية. الفتن، الذي يقدمه الداعية مصطفى حسني، ويذاع عبر شبكة قنوات on E الفضائية. وحصل برنامج الطريق إلى الله على المركز الثالث، ويقدمه الدكتور محمد مهنا، ويذاع عبر شبكة قنوات الحياة الفضائية.

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