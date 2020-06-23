برومو "مشهور مش مشهور" يقترب من ١٠٠ الف مشاهدة



بعد طرحه علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الثقافة المصرية يقترب البرومو الدعائي لمسرحية " مشهور مش مشهور " من ١٠٠ الف مشاهدة ، استعدادًا لعرضها يوم الخميس المقبل علي القناه الرسمية لوزارة الثقافة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ، ضمن مبادره اضحك فكر اعرف التي تطلقها وزاره الثقافه ، تحت إشراف الفنان ايهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي والفنان سامح

بسيوني مدير فرقة المواجهة.



المسرحيه عن قصه كلخاس للكاتب الروسي انطوان تشيكوف ، و من بطوله الفنان الكبير سامي مغاوري ، محمد طلبه ، نادين خالد ، ديكور مصطفي التهامي، موسيقي اسلام علي، اضاءه واخراج مازن الغرباوي.



يقول المخرج مازن الغرباوي : مبادرة اضحك فكر اعرف حققت نجاحًا كبيرا في وصول

المسرح لكل بيت مصري عن طريق الانترنت ، ليفتح باب جديد لترويج عروض وزارة الثقافة التي حققت مشاهدات كبيرة منذ بداية عرضها ، بداية من مبادرة الثقافة بين ايديك التي اطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وصولا الي مبادرة اضحك فكر اعرف ، لتثبت ان لدينا وزارة متطورة تواكب العصر و الاحداث و لديها الإمكانيات التي تجعلها تنجح في اي اختبار ، و انها قادرة علي ادارة الازمات بشكل إيجابي و فعال.