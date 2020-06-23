تراند اليوم : تشارليز ثيرو تنفي خطوبتها من شون بن

نفت النجمة االعالمية تشارليز ثيرون خبر خطبتها من النجم شون بن في الفترة التي كانا يواعدان بعضهما البعض، وقالت أنها لم تخطبه ولم تكن لتتزوجه ابدا مؤكدة أن الأمر مجرد شائعات وذلك أثناء حلولها ضيفة في برنامج The Howard Stern show.

وكانت ثيرون بدأت بمواعدة بن في كانون الأوّل 2013، وانفصلا في حزيران 2015 ووقتها أفادت مجلة Us Weekly في ديسمبر من عام 2014 أنهما خطبا سراً في باريس، وقال مصدر: “لا يوجد خاتم في إصبعهما، لكنهما ملتزمان” إلا أن ثيرون نفت الأمر وأنهما كانا يتواعدان فقط.

وكانت عدسات المصورين رصدت النجمة تشارليز ثيرون وهي ترتدي كمامة مبهجة مطبوع عليها ورود وبكامل اناقتها، وذلك أثناء قيامها بتناول العشاء بصحبة ابنتهيا جاكسون وأجوست في ماليبو بكاليفورن.