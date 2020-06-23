تراند اليوم : نبيلة عبيد تنشر صورة تذكارية تجمعها بالهضبة – شاهد

استرجعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ذكرياتها مع النجم عمرو دياب من خلال نشر صورة لهما قديمة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت نبيلة عبيد على الصورة قائلة :” عمرو دياب في بداية مشواره الفني كان ضيفًا دائمًا يغني في عيد ميلادي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل “سكر زيادة” الذي قدمته في رمضان الماضي.

ومسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.

وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخريين في الاستحواذ عليها.