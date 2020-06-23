تراند اليوم : محمد رجب يطل علي جمهوره من وسط أشجار الطبيعة- شاهد

نشر محمد رجب صورة جديدة له و ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر محمد رجب في الصوره و هو يرتدي كاجوال ونظارة شمس و من خلفه الاشجار .

حيث نالت الصوره إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات كالتالي :

– الصوره تجنن بجد

– وحشتنا يا فنان

– منور يا نجم

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و يذكر أن محمد رجب شارك كضيف شرف في مسلسل “الاختيار” لرمضان 2020.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.