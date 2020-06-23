تراند اليوم : بالفيديو.. خالد الغندور يعلن عن تعافي أسرته بالكامل من فيرس كورونا – شاهد

أعلن الإعلامى خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، تعافى زوجته وابنته من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبا به قبل نحو أسبوعين.

أوضح “الغندور” خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة”، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه التجربة كانت قاسية وصعبة للغاية، لكن مرت بسلام بفضل من الله، مشيدا بدور الأطباء واستجابتهم السريعة لهم في أي وقت، بدون أي مقابل، موضحا أن التوتر خلال هذه الأزمة أثر سلبًا عليه.

تابع أنه من الضروري أن يجرى مسحة حتى ولو لم تظهر عليه الأعراض، ليطمئن قبل عودته للعمل، منوها أن نتيجة المسحة ستظهر مساء اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أنه سيواصل العمل بعد غد الأربعاء، بعد ظهور نتيجة المسحة.

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كان خالد الغندور قد اعتذر عن عدم الظهور في حلقة الأربعاء قبل الماضي من برنامج “زملكاوي” عبر قناة نادي الزمالك، لإصابة ابنته بفيروس كورونا.

وكتب خالد الغندور كتب عبر حسابه الشخصي على Facebook: “أعتذر عن الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا وربنا يحفظ الجميع.