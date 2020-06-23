تراند اليوم : إسراء عبد الفتاح تدعي علي متابعة بالموت لهذا السبب – شاهد

نشرت نجمة “مسرح مصر” إسراء عبد الفتاح صورة لزوجها الفنان حمدي الميرغني برفقة ابنتهما تمارا عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”.

وعلقت إسراء على الصورة قائلا: “عيد أب سعيد يا أحلى أب”.

لتصدم إسراء عبد الفتاح بتعليق من أحد متابعها قائلا: “إحنا السنة علينا سودة كلنا إلا الراجل ده اوف حظه بالسما برمضان ما سبش مسلسل إلا لما طلع فيه ودلوقتي عنده بيبي وعايش اياه وفرحان / حتى اوس اوس اللي مثل معاه ابنه مات وما سلم من هالسنة إلا هو عمال ينجح ويعمل فلوس وفرحان بكل حاجة اووف على حظه”.

وردت عليه نجمة مسرح مصر قائلة: “ربنا يخدك”.