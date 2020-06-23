تراند اليوم : إقامة الحد علي إبنة عمرو دياب.. لاتعرف شئ عن الإسلام – إتفرج

تعرضت جانا ابنة النجم عمرو دياب لهجوم حاد من قبل متابعيها بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بسبب نشر صورة جريئة لها.

وظهرت جانا، اصغر ابناء عمرو دياب، وهي ترتدي تنورة قصيرة مع شعر مموج وعلقت عليها :” Hello”.

وعلق احد متابعي جانا عمرو دياب :” انتي مسلمة لابد ان لا تفعلي هذا”، لترد عليها :” لا تدخل الاسلام في الأمر”.

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واحترفت جانا دياب مجال الغناء من خلال الموسيقى الاجنبية وتشارك متابعيها دائما فيديوهان اثناء غنائها اغاني اجنبية.

وشاركت جنا والدها عمرو دياب غناء اغنية ” جميلة” في البومها الاخير ” سهران”، بمقطع باللغة الانجليزية.