بالصور: هؤلاء النجمات تزوجن من مدراء أعمالهن

ارتبطت نجمات من العالم العربي بمدراء أعمالهن ليس فقط في الحياة الفنية بل في حياتهن الخاصة وأنجبن منهن.

لكن الملفت في هذه الثنائيات أن بعضها باءت بالفشل ولم تكمل طريقها، بل انفصلت عند الكثير من النجمات عن مدراء أعمالهن.

نعرض بعض هذه العلاقات والزواجات:

على رغم أنه لم يتمّ الإفصاح عن الموضوع بشكل علني، إلاّ أن مصادر صحافية تؤكّد أنّ زوج غادة عبد الرازق السابق محمد فودة كان قد استلم إدارة أعمالها، وذلك قبل إنفصالهما.

اقرئي أيضاً:

فنانات شهيرات أقدمن على "خلع" أزواجهن!

Advertisements

أما دنيا بطمة، فتزوجت في عام 2013 من مدير أعمالها موفّق الترك، والذي يُعرف بالوسط الفني تحت إسم "محمد الترك"، وهو والد المغنية حلا الترك. دنيا تفاخر بعلاقتها المقرّبة من زوجها حتى الآن، وخصوصاً من خلال نشر صورهما سوياً على مواقع التواصل الإجتماعي وبالتحديد إنستقرام.

نوال الزغبي إختارت أيضاً أن يكون شريك حياتها "إيلي ديب" مديراً لأعمالها، إلاّ أنّ الخلافات قد وقعت بينهما ليتطلّقا بعد زواج دام أكثر من 15 سنة.

تابعوا الصور وتعرفوا على أزواج النجمات الذين عملوا مدراء أعمالهن.

اقرئي أيضاً:

بالصور.. نجمات هوليوود انفصلن عن أزواجهن بعد قصة حب دامت لسنوات

بالصور: لحظات حميمة بين النجمات العرب وأزواجهن

بالصور: تعرفوا على أزواج النجمات المجهولين