رئيس لجنة الفيروسات يصدم الجمهور بسبب الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن الفنانة رجاء الجداوي أخذت بلازما الدم مرة واحدة فقط وليس 3 مرات كما تردد عبر وسائل الإعلام.
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وأضاف حسني أن الحالة الصحية لرجاء الجداوي متدهورة للغاية، ولا يوجد شيء كي نخفيه عن الجمهور، فهي تعاني من بعض الأمراض الأخرى، وهو ما أثر على جهازها المناعي، هذا بجانب تقدمها في السن.
وأوضح أنه بالرغم من تدهور الحالة إلا أنه مازال لدينا أمل أن تتحسن وتخرج من غرفة العناية المركزة، وأتمنى أن تحدث معجزة من الله، وأن تكون نتيجة المسحة الجديدة لها سلبية.
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