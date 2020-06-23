ظهر الفنان عادل إمام في أحد اللقاءات التليفزيونية القديمة، حيث كان يتحدث عن علاقته بأبنائه رامي ومحمد وسارة، والذين كانوا وقتها أطفالاً
وكشف الزعيم عن أسماء الدلع التي لقبها لهم بطريقة كوميدية، حيث قال إن رامي اسم الدلع الخاص به هو «الحاج طلبة خليل» بينما محمد فاسمه «البردويلي أبو دومة» وابنته سارة فاسم دلعها هو «الحاجة زينب الدمرداشية»
يذكر أن عادل إمام احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ80، وهو ما تزامن مع عرض مسلسله «فلانتينو» خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الإبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر عادل امام في فيديو قديم يكشف عن أسماء دلع أبنائه... أبو دومة وطلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.