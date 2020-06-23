عادل امام في فيديو قديم يكشف عن أسماء دلع أبنائه... أبو دومة وطلبة

ظهر الفنان عادل إمام في أحد اللقاءات التليفزيونية القديمة، حيث كان يتحدث عن علاقته بأبنائه رامي ومحمد وسارة، والذين كانوا وقتها أطفالاً

وكشف الزعيم عن أسماء الدلع التي لقبها لهم بطريقة كوميدية، حيث قال إن رامي اسم الدلع الخاص به هو «الحاج طلبة خليل» بينما محمد فاسمه «البردويلي أبو دومة» وابنته سارة فاسم دلعها هو «الحاجة زينب الدمرداشية»

يذكر أن عادل إمام احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ80، وهو ما تزامن مع عرض مسلسله «فلانتينو» خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الإبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.



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