هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

تعرضت جنا ابنة النجم عمرو دياب لهجوم حاد من قبل متابعيها بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بسبب نشر صورة جريئة لها. وظهرت جنا، أصغر أبناء عمرو دياب، وهي ترتدي تنورة قصيرة مع شعر مموج وعلقت عليها: »Hello». Advertisements وعلق أحد متابعي جنا عمرو دياب: »أنت مسلمة لابد أن لا تفعلي هذا»، لترد عليه: »لا تدخل الإسلام في الأمر». واحترفت جنا دياب مجال الغناء من خلال الموسيقى الأجنبية وتشارك متابعيها دائماً فيديوهات أثناء غنائها أغانٍ أجنبية. وشاركت جنا والدها عمرو دياب غناء أغنية «جميلة» في ألبومه الأخير «سهران»، بمقطع باللغة الإنجليزية.

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