شاهد: كيف عاقبت مايا دياب ابنتها بسبب فشلها في تعلم الرقص

نشرت الفنانة مايا دياب عبر حسابها على «انستجرام» فيديو لمحاولة ابنتها «كاي» تعلم رقصة أغنية Savage المنتشرة بين مستخدمي التطبيق، لكن المحاولة فشلت وانتهت بطرد الابنة من الغرفة.
وظهرت مايا برفقة ابنتها وهما يجلسان على السرير وتحاول تعليمها الرقصة، لكن بعد محاولات كثيرة لم تستطع « كاي» تعلم الرقصة، فقالت لها مايا: «لا خالص يلا اخرجي باي باي باي»
المضحك في الأمر أن مايا دياب كانت ترتدي بيجاما صفراء هي وابنتها ولم تهتم بوضع الميك آب، حيث حاولت أن تظهر بطبيعتها.
يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية «لوكاندة الأوباش» وتدور أحداثها في إطار كوميدي.
وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.
شاهدي الفيديو :
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