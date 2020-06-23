أراس بولوط إينيملي يخسر أمام جان يمان باحدى الاستفتاءات

خسر الممثل التركي ​ أراس بولوط إينيملي​ أمام مواطنه ​جان يامان​ في احدى التصويات التي قام بها احد المواقع التركية لاختيار الممثل التركي الأفضل بينهما. وفاز يامان الذي اشتهر من خلال مسلسل “الطائر المبكر” بالتصويت كأفضل ممثل تركي بـ27 الف صوت على اراس بطل مسلسل “الحفرة” وفيلم “معجزة الزنزانة 7″، الذي حصل على 12 الف صوت. Advertisements الجدير ذكره ان إسم جان يامان وإسم مسلسله الجديد “السيد الخطأ”، كانا قد تصدرا مؤخرا قائمة المواضيع الأكثر رواجاً عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي في تركيا وإيطاليا و الدول العربية.

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