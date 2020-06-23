ميريام فارس تنشر صورًا لزوجها بمناسبة عيد الأب

احفلت الفنانة ميريام فارس بـ عيد الأب على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر صور لزوجها داني وابنها جايدن، بدت وكأنها في أحد المنتجعات السياحية في لبنان.

ميريام قامت بالتقاط عدد من الصور لها ولزوجها وابنها دون الكشف عن وجوههما، كما جرت العادة في أن تبقيهما بعيدان عن الأضواء، وأرفقت ميريام الصور بتعليق قالت فيه: "كان يوم ولا أروع.. الله يحفظ كل الاباء ويعطيهم الصحة".

صور ميريام لاقت تفاعلاً كبيراً بين جمهورها، الذين أثنوا على اطلالتها الرائعة بفستان أصفر وكيف تمضي وقتها مع عائلتها.