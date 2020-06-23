حرب تويترية بين وسام حنا وباسم مغنية سببها معتصم النهار

بعد تصريح للممثل السوري معتصم النهار قلّل فيه من شأن الممثل اللبناني، اذ، قال أن الممثل السوري تفوّق على نظيره اللبناني لأنّه أكاديمي وخرّيج معهد فنون.

هذا التصريح استدعى رداً من الممثل اللبناني باسم مغنية على "تيوتر" مؤكداً أن معظم النجوم في الدراما اللبنانية خرّيجو معاهد فنون.

معتصم قال هذا التصريح برنامج " الاحد منحكي" مع جيسيكا عازار على شاشة "MTV".

من جهة ثانية، صوّب الممثل وسام حنا باتجاه باسم، وفتح حرباً على "تويتر" معتبراً أنه آن الاوان للخروج من هذا النقاش العقيم، وكتب عبر صفحته على " تويتر" : ‏"خلصنا بقا من هالجدل البيزنطي بين الممثل السوري و الممثل اللبناني . كل واحد بياخد رزقتو بالحياة . عيب بقا . استحوا جرصتونا".

وتابع "كل واحد منكن صار اخد فرصتو بكذا مسلسل لبناني او عربي . وكذا مرّة . و من سنين . بتحبوا ذكركن .

اذا انت ما عندك لا كاريزما و لا منظر و لا موهبة شو منعمل.".

باسم مغنية سارع للرد على زميله فكتب: "‏يا ريتك فهمت شو كتبت.شو خص سوريا ولبنان".

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وعاد وسام وكتب: "‏هيك بدنا نقضيا كل حياتنا يعني . انا اكاديمي اكتر منك و انا نجم اكتر منك و بيّ اقوى من بيك".

وتابع: "الناس لعم تحضرنا بهالبلدين بطل عندها حق رغيف خبز و مش عارفين شو ناطرهم من وضع صعب و بينطرونا يمكن لنخفف عنهم بشوية فن بعدو باقي . و نحنا معجوقين بالمهاترات السخيفة و مين اكاديمي اكتر .".

في حلقة معتصم من "الأحد منحكي" قال ان الممثل اللبناني رفيق علي أحمد هو أهم ممثل في الدراما اللبنانية، ومن سوريا اختار كل من الممثلين بسام كوسا وسلوم حداد.

أما أهم ممثلة بالدراما السورية فهي: سلافة معمار وكاريس بشار، وفي الدراما اللبنانية اختار كل من سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم .

وعن أقرب 3 أشخاص له من الوسط الفني قال: "قصي خولي وباسل خياط وباسم ياخور ".

وعن اقرب صديقة من الوسط الفني قال: أتواصل كثيرا أنا وديما قندلفت كلهم أصدقائي ولكنهم ليسوا اقرباء مني