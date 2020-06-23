فيديو قديم للفنانة شمس يكشف اسم عائلتها الحقيقي!

أثارت الفنانة شمس الكويتية بفيديو قديم لها عاد من جديد إلى الواجهة، حيث كانت تشارك في إحدى برامج المسابقات.

وقد بدت شمس بمظهر مختلف جدًا عن شكلها الحالي وبوزن زائد، وأثناء البرنامج، ذكرت مقدمته اسم عائلة الشمس وهي البهبهاني في حين أن شمس تُصرّح دائما في لقاءاتها انها من جذور سعودية من قبيلة مطير، بينما عائلة بهبهاني هي عائلة كويتية معروفة من أصول إيرانية.



يذكر أن شمس، أثارت منذ فترة الجدل بسبب نشرها لمقطع فيديو وهي ترتدي النقاب وتتساءل كيف تستطيع أن تأكل وهي منقّبة، الأمر الذي عرّضها لهجوم ولإتهامها بأنها تسخر من النقاب.

Advertisements