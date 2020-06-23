شقيق ياسمين عبد العزيز يعتذر من النجوم: سامحوني على كل تصرفاتي!

طلب الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز فتح صفحة جديدة مع الوسط الفني المصري، بعد منشوراته المثيرة طوال الفترة الماضية والتي بدأت بفضح علاقة شقيقته بزوجها الحالي الفنان الشاب أحمد العوضي، وتقدم وائل باعتذار من الجميع مؤكدا أن "ظروفه كانت صعبة" ودفعته للتعامل بعصبية.

وائل نشر الاعتذار عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: عايز اعتذر لصحابي في المهنة إذا صدر مني شيء مَش تمام او غريب وجديد عليا ليهم .. اعذروني محدش عارف كم المشاكل الي انا فيها بقالي سنتين .. وللأسف خليت الواحد عصبي جدا.

وأضاف: آسف مرة ثانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلى من الأول.

يذكر أن الفنان وائل عبد العزيز واجه انتقادات متلاحقة من نجوم الفن وتم اتهامه بالتشهير بسمعة شقيقته ياسمين عبد العزيز ومحاولة استغلال علاقتها العاطفية مع الفنان الشاب أحمد العوضي لتحقيق الشهرة، بإطلاق مقطع فيديو عبر حسابه بموقع الفيس بوك اعتذر فيه من شقيقته وقال إنه سيقطع علاقته معها نهائيا متمنيا لها السعادة والتوفيق، وأكد أن السبب الحقيقي وراء كتابة منشوره المثير للجدل كان تسريب شائعات حول زواجها سرا، وارتكابها عدة تصرفات تسيء إلى سمعتها وسمعة العائلة ورفضها توضيح الحقيقة.

أضاف عبد العزيز، خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، إنه لم يقصد من الضجة التي حدثت في الساعات الأخيرة، البحث عن أي شهرة أو أموال، مؤكدًا على أنه رفض العديد من العروض المُغرية التي قدمت له من قِبل بعض البرامج التلفزيونية، وذلك احترامًا للموقف.

وأشار وائل مؤخرا إلى أنه دفع ثمن معركته مع شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، واشتكى صراحة منعه من المشاركة في كل مسلسلات دراما رمضان 2020 رغم أنه حسن السيرة ولم يتسبب في أية مشكلة داخل الوسط الفني إلا أزمته الأخيرة مع شقيقته.

وائل توجه بعدة استفسارات للمنتجين والمخرجين ونجوم الوسط الفني حول أسباب غيابه عن الأعمال الدرامية وقال عبر منشور بحسابه على موقع الفيس بوك: أسئلة مهمة للساده الزملاء الأفاضل ... !! الاول سلامة عليكم وكل سنه وحضرتكم طيبين وناجحين ورمضان كريم ..انا اشتغلت مع اغلبيه الأساتذة الأفاضل المحترمين اكتر من مره من ممثلين ومخرجين ومنتجين وكذا صحفيين في حوارات صحفية عديدة وموزعين.

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وأضاف: هل حضراتكم شوفتوا مني حاجه وحشه ...!؟ هل عمري دخلت لشخص بواسطة او باسم .. هل عمري اتأخرت في مره عن شغلي ...!؟ هل عمري ضايقتك زميل او زميله ...!؟ هل تعديت حدود آداب المهنة....!؟ هل انا ممثل مش كويس ....!؟ واخيرا هل مثلا تعاديت حدود الاصول على ممثلة اخت زميل ليا .. !؟"

تابع قائلا: أظن حضراتكم عارفين الإجابة كويس لان انا عمري ما صدر مني شكوى ... وأنتم نفسكم طلعتوا عليا الجدع ابن البلد .. طيب انا مبشتغلش ليه دراما بقالي سنتين ....!؟ وليه الأساتذة المنتجين لموسم رمضان متجاهليني تماما !؟ وهل يا تري ده ليه علاقة بالمشاكل الشخصية.. ولو له علاقة أحب افهم ليه ...؟! وهل لو كنت وافقت على طلاق ووافقت على جواز تاني كان زماني بشتغل؟"

وواصل شكواه قائلا: انا اظن اني معنديش مشاكل غير الي باينه للناس كلها .. وعلاقتي بالأستاذ المحترم / تامر مرسي كويسه من سنين طويلة كثيره وكان أول المحترمين الي وقف جنبي من اكتر من ١٣ سنه في دور طويل في مسلسل بره الدنيا للنجم شريف منير علي الرغم ان عدد أعمالي في الشركه الام الحاضنة للدراما المصريه " سينرجي " لا يتعدى ٣ أعمال " .

وتابع: اما علاقتي بالأستاذة المخرجين الحمد لله كلهم صحابي وناس محترمه مفيش بيني وبينهم غير كل خير .. وبالفعل اخدت كلمه من اكتر من مخرج السنادي علي المشاركه في اعمال ٢٠٢٠ وللاسف لم يحدث شيء "

واختتم كلامه: وماظنش ان عندي مشاكل أمنيه مثلا او مطلوب للعداله .. يا ناس انا ليا جمهور وكبير الحمد لله وعدد الجوايز ١٧ جايزه من محافظات مصر كلها .. ياريت حد يرد عليا بعد اذن حضراتكم .. وياريت لو في حاجه انا جاهز احلها لان كده ميرديش ربنا وقف الحال ده ... وشكرا.