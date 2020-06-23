ازواج النجمات العرب أصحاب الملامح الأوروبية!

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اختارت بعض النجمات العرب أوسم رجال في الوطن العربي على الإطلاق، حيث تميزوا بجمال الوجه والقامة وجاذبية الملامح الأوروبية من ألوان العيون الى لون البشرة وصولاً الى لون الشعر والإبتسامة والقامة.
هؤلاء النجمات في الصور أعلاه تزوجن من رجال غاية في الوسامة منهن النجمة سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة الذي يتمتع بإطلالة رائعة كذلك بالنسبة للنجمة نادين نسيب نجيم وزوجها صاحب الملامح الأوروبية بامتياز.
كما أن بعض النجمات اختارن نجوم أيضًا مثل الفنانة السورية كندة علوش التي تزوجت من الفنان عمرو يوسف، وهو ما تكرر أيضًا مع النجمة اللبنانية نيكول سابا التي تزوجت من الفنان الوسيم يوسف الخال وشيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب.
وبين نجمات المغرب العربي هناك النجمة أمل بشوشة وزوجها اللبناني وليد عواضة والذي يتمتع بوسامة مميزة، حتى النجمة نانسي عجرم تزوجت من الدكتور فادي الهاشم صاحب الملامح الأوروبية بإمتياز.
تعرفوا على نجمات عرب تزوجن من رجال غاية في الوسامة وذات ملامح أوروبية.
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