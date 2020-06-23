صديقة كريستيانو رونالدو تكشف كيفية حفاظها على رشاقتها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - تهتم دائما عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، بالمحافظة على رشاقتها ولياقتها البدنية من خلال المواظبة على التمارين الرياضية والبرنامج الغذائي الصحي الذي تتبعه، مما يعد أهم أسباب رشاقتها.

جورجينا ذكرت عبر “ستوريز” في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” أن أهمية ممارسة التمارين الرياضية مؤكدة أنها تساعدها على المحافظة على نحافة ورشاقة خصرها.

صديقة رونالدو تحرص على مشاركة متابعي حسابها في موقع “إنستجرام” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 18.7 مليون شخص، ودائما ما تنشر كل جديد من صور ومقاطع فيديو، من حياتها الشخصية والعائلية.

عارضة كانت قد صرحت بأنها كانت تشعر بالخل عند تدريبها مع رونالدو وقالت: كنت أشعر في البداية بالخجل من التدرب مع كريستيانو، تخيل أنه يجب عليك التدرب في نفس المكان مع كريستيانو، لقد اعتدت على التدرب في المنزل بينما يذهب هو للتدرب مع الفريق حتى نستطيع قضاء المزيد من الوقت معاً عندما يعود.