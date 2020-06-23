الشاعر الغنائي أمير طعيمة: بعد دفاعهم عن المثلية ماستبعدش يدافعوا عن زنا المحارم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على التعاطف الكبير والدفاع عن سارة حجازي، والتي انتحرت مؤخرًا في كندا بعد فترة من اعترافها بكونها مثلية وإلحادها.

أمير طعيمة، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “بعد ما دافعوا عّن المثلية الجنسية وبدأوا كمان يقنعوك إنها حلال، ده غير إن الإلحاد ما يغضبش ربنا في حاجة.. ما استبعدش يدافعوا عّن زنا المحارم بحجة إن الطرفين ما أذوش حد وإنها حرية شخصية”.

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وأضاف “إحنا مَش شيوخ بس لما بنعمل معصية بنبقى عارفين إنها معصية مَش بنغير ثوابت عشان نريح ضميرنا”.

وكان عدد من النشطاء قد دافعوا عن سارة حجازي، خاصة بعد الرسالة التي تركتها بعد رحيلها ووصفوها بانها كانت في حالة تخبط من حاتها.

وكان الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، قد تحدث عن إلحاد سارة حازي في منشور سابق له قائلًا: “قال: “مسألة سارة حجازي وإلحادها فدي مسألة أخرى أنا بعتبر إنها كانت في مرحلة من حياتها تبحث فيها عن ماهية الحياة والخالق وجايز لو كانت عاشت أكتر من كده كانت عادت عن إلحادها.. زي أحمد حرقان اللي ملأ الدنيا كلاما عن إلحاده ثم عاد مؤخرا وأشهر إسلامه مرة أخرى.. فالأمور يا جماعة معقدة.. ومش بسهولة كده نحسمها أو نقيس عليها بأمثلة أخرى.. اتركوا الأمر لصاحب الأم”.