هذا ما سيفعله شريف مدكور بعد قرار إعادة فتح المطاعم.. والجمهور يحذره

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

علق الإعلامي المصري شريف مدكور على قرارات رئيس الوزراء التي أصدرها مؤخرا، حول إعادة فتح المطاعم والكافيهات.

مدكور كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “أنا مكنتش بروح مطاعم وكافيهات كثير بس حروح الفترة القادمة كثير علشان أنفع أصحاب الأماكن دي”.

الإعلامي المصري أضاف: “وحسيب تبس الضعف للعاملين علشان الناس دي من 4 شهور مدخلش ليهم أي فلوس.. مين معايا”.

وعلى الرغم من أن عدد كبير من جمهور شريف مدكور أثنوا على قراره، إلا أن البعض نصحه بعدم الخروج هذه الفترة نظرا لمناعته الضعيفة، بعد إصابته بسرطان القولون مؤخرا.

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يذكر أن الإعلامي المصري شريف مدكور كان قد أصيب بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية لإزالته، وذلك داخل مستشفى دار الشفاء.

الإعلامي المصري كشف لجمهوره أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه للعملية، شارك جمهوره معاناته، حيث نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج الكيماوي.

وكشف شريف مدكور في شهر نوفمبر الماضي عن إصابته بفيروس في الدم نتيجة مخالفته لتعليمات الأطباء.

شريف قال إنه اصيب بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته نتيجة تلقيه العلاج الكيماوي لمحاربة مرض السرطان، لافتاً إلى أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال أي عدوى له، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد، وغيرها من التدابير، وكان يمارس حياته بشكل طبيعي.