شريف رمزي عن «ختان الإناث»: جريمة بكل المقاييس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم الفنان المصري شريف رمزي، لحملة “لا لختان الإناث”، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

شريف رمزي، رفع لافتة كتب عليها: “الختان جريمة احميها من الختان، الختان جريمة بكل المقاييس لا للختان”.

وكان المجلس القومي للمرأة قد أطلق حملة منذ فترة لمناهضة ختان الإناث والتي تحمل اسم “احميها من الختان”، وتجوب مختلف المحافظات للتوعية بخطورة الختان وما يسببه للفتيات من مشاكل نفسية.

Advertisements

وشارك عدد من النجوم في الترويج لها ومنهم الفنانة لقاء الخميسي، التي انضمت للحملة من خلال رفع لافتة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قالت فيها لا لختان الإناث.

شريف رمزي من مواليد عام 1981، وهو ابن المنتج محمد حسن رمزي، قدمته الفنانة إسعاد يونس في أول بطولة له من خلال فيلم «أسرار البنات»، في عام 2001، و تزوج من الفنانة ريهام أيمن، عام 2015، ولديهما طفلان رمزي وليليا، وذلك بعد قصة حب بينهما أثناء تصوير مسلسل «العراف»، مع الفنان عادل إمام.

ريهام أيمن، ابتعدت عن التمثيل خلال السنوات الماضية من أجل التفرغ لأبنائها، وقالت إن العائلة هي الأهم بالنسبة لها.

شريف رمزي سبق له الزواج من الفنانة منة حسين فهمي، ولكنه انفصل عنها بعد سنوات، وارتبطت منه بعد ذلك من احمد فهمي وانفصلت عنه أيضا.