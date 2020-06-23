هل تقضي ياسمين صبري شهر عسل جديد في جزيرة خاصة؟.. شاهد روعة المكان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن شهر عسل الفنانة المصري ياسمين صبري مع زوجها، رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لم ينته بعد، ففي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأخبار كورونا، يهرب الحبيبان ويحلقان بحبهما بين أحضان الطبيعة.

ياسمين شاركت محبيها بصورة جديدة من أجواء شهر العسل، ظهرت فيها مع زوجها أمام يخت خاص، يبدو أنه كان يصطحبهما في عرض البحر، وكان لافتاً خلو الشاطئ لهما، وهو ما فسره البعض بقضاء الزوجين لأجازة رومانسية على متن جزيرة خاصة أو منتجع مميز بأحد المدن السياحية.

ياسمين صبري احتفلت أبريل الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس “كورونا ” المستجد، وهو الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق لها الزواج من طبيب مصري.

من ناحية أخرى، شاركت ياسمين صبري في مارثون دراما رمضان ببطولة مسلسل «فرصة ثانية» أمام أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.