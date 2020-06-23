معجب يطبع صورة أحمد حلمي على شعره.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتفنن معجبي ومحبي النجوم والمشاهير في التعبير عن حبهم وارتباطهم بهم عبر طرق مبتكرة ومميزة، وأحدثهم أحد معجبي النجم المصري أحمد حلمي الذي نشر صورة طريفة لأحد معجبيه الذي اختار أن يطبع صورة الفنان على رأسه بحلاقة شعره وفق أسلوب مميز.

حلمي نشر صورة لمعجب يٌدعى «حامد» بدا فيها رأس الأخير من الخلف حاملاً لصورة الفنان المصري، وكعادته داعب حلمي المعجب ومتابعيه بتعليق طريف كتب فيه: «نعيمًا يا حامد.. اعتبرني عينك اللي في قفاكنعيمًا يا حامد.. اعتبرني عينك اللي في قفاك».

يُذكر أن أحمد حلمي شارك في دراما رمضان بمسلسل إذاعي بعنوان «لف وأرجع تاني» الذي شارك في بطولته أمام الفنانة النصرية هنا الزاهد، أحمد حلاوة، سلوى عثمان, ليلى عز العرب, حسام داغر، وتأليف مجدى الكدش وإخراج علاء خلف.

من ناحية أخرى، كان فيلم «خيال مآتة» آخر ما عُرض للفنان المصري وذلك خلال موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمي، كل من منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع من أفلام حلمي، خاصة أمام الأفلام المنافسة في نفس الموسم «ولاد رزق2»، و«الفيل الأزرق2».