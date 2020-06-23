هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لابنته الراحلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري هاني شاكر رسالة مؤثرة لابنته الراحلة “دينا”، في ذكرى وفاتها التاسعة، عبر خلاله عن اشتياقه الشديد لها.

الفنان المصري نشر صورة لابنته الراحلة من حفل تخرجها، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “حبيبة قلب بابا #دينا وتوأم روحي وحشتيني قوووووي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح”.

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وأضاف: “انتي اخدتي معاكي كل الفرح والسعاده ومش سايبه إلا الذكريات وأحلي حاجه في الدنيا #مجدي و#مليكه ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنة احنا وكل اللي بتحبيهم وربنا يصبرنا علي فراقك يا أحلى وأغلى ملاك شافته عيني”.

الفنان المصري تلقى الكثير من تعليقات الدعم من جمهوره وزملائه الفنانين، وهو ما دفع شاكر لتوجيه الشكر لهم، بقوله: “كل الشكر والتقدير من كل قلبي الي اصدقائي الفنانين وجمهوري الحبيب الذين شاركوني في احياء الذكري التاسعه لرحيل ابنتي الغاليه #دينا”.

يذكر أن ابنة الفنان المصري هاني شاكر كانت قد رحلت عن عالمنا في شهر يونيو عام 2011، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكانت قبلها بأربع سنوات فقط تزوجت وظهرت في الفستان الأبيض برفقة والدها، وأنجبت طفل وطفلة توأم، والذي تولى هاني شاكر وزوجته تربيتهما بعد وفاتها.