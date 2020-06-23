رغم وضعها على التنفس الصناعي.. استمرار تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العملية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول حصول الفنانة المصرية رجاء الجداوي على بلازما الدم 3 مرات بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

حسام حسني، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، ويعرض عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” الفضائية، الفنانة رجاء الجداوي، لم تلتق علاج بلازم الدم للمتعافين ثلاث مرات كما يتناول البعض، مؤكدًا أن التعامل معها يكون بالمماثلة للتعامل مع أي مريض أخر.

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وأضاف أن الفنانة لم تحصل على العلاج ببلازما الدم سوى مرة واحدة فقط، و أنها تحسنت عندما تلقت العلاج ببلازما الدم.

وأكد أن الفنانة رجاء الجداوي، أصيبت بمرض أخر أدى لعدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: “نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل”.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد تم وضعها على جهاز تنفس صناعي تداخلي وذلك بعد تدهور حالتها الصحية ونقص الأكسجين في جسدها وذلك خلال تواجدها في العناية المركزة.