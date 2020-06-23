وفاة شقيق المخرجة إنعام محمد علي بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي شقيق المخرجة المصرية إنعام محمد علي، الدكتور محمد ناصر محمد علي، وذلك داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر يناهز 80 عاماً، إثر إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.
المخرجة المصرية قالت إن شقيقها توفي داخل الرعاية المركزة بأحد المستشفيات نتيجة إصابته بفيروس كورونا مؤخراـ لافتة إلى أنه تم دفن الجثمان دون إقامة مراسم للجنازة وفقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة”.
وأضافت: “الله يرحمه كان بالنسبة لنا حاجة كبيرة، والعلاقة كانت وطيدة وفي حاجات مشتركة بنا وكان قدوة ومثلاً أعلى وتعلمت منه الكثير”، مشيرة إلى أنها وزوجته وأولاده بخير ولم تنقل لهم العدوى.
وكانت المخرجة المصرية الكبيرة إنعام محمد علي قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي اعتزالها الإخراج نهائيا.
إنعام محمد علي أرجعت سبب اتخاذها هذا القرار إلى ما يفعله المنتجون حاليا من عدم انتقاء الأعمال، بل اختيار النجم وتكليف كتاب السيناريو بكتابة عمل مخصوص له.
المخرجة المصرية أكدت أنها لا تود العمل في أجواء مشابهة لا تساعد على الإبداع، لافتة إلى أنها ستتراجع عن قرار الاعتزال في حالة واحدة فقط، وهي أن تجد منتجا يؤمن بها ويدعمها ويقدمها بالشكل الذي تريده، ووقتها ستنفذ عمل عن قصة طلعت حرب، والذي كانت تحضر له منذ فترة.
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