شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو قديم لـ حمو بيكا يتنبأ بانتهاء الحظر يوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرارات رئيس الوزراء اليوم، بعودة الحياة تدريجيا وفتح المقاهى والمطاعم بنسبة 25%، يوم السبت القادم، عاد جمهور السوشيال ميديا لتداول فيديو قديم لمطرب المهرجانات حمو بيكا، تحدث خلاله أنه أول من تنبأ بنهاية الحظر يوم السبت، حيث كان الحديث فى الفيديو عن انتهاء الحظر وفيروس كورونا يوم السبت، و تم تداول الفيديو بكثرة على السوشيال ميديا بشكل كوميدى.



حمو بيكا

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على فتح كافة المنشآت ، معلنا أنه اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادى الرياضية الخاصة ومراكز الشباب، مشددا على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشآت للعقوبة، مع استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة وحدائق .

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.