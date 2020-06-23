بطل "ستاشر" المشارك في "مهرجان كان": هكذا قادتنى الصدفة لبطولة الفيلم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفيلم المصرى القصير "ستاشر" للمخرج سامح علاء بمهرجان كان السينمائى، ليعتبر أول فيلم مصرى قصير يرشح للسعفة الذهبية فى تاريخ المهرجان، وهو إنتاج مصرى فرنسي مشترك للمنتجين مارك لطفى، ومحمد تيمور، وسيناريو محمد فوزى، وبطولة كلا من سيف الدين حميده، ونورهان عبد العزيز.



فيلم ستاشر

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وكشف بطل الفيلم سيف الدين حميده لـ"الخليج 365" عن كواليس مشاركته فى الفيلم حيث قال:"سعيد جداً باختيار الفيلم للمشاركة فى مهرجان كان، وقد تمنيت ذلك الحدث كثيراً وأتوقع نجاحه لأنه مختلف"، مضيفاً :"الصدفة هى من قادتنى لتلك المشاركة، حيث كان مقرر أن يجسد دورى فنان أخر وبسبب بعض الإلتزامات الخاصة به أعتذر عن الفيلم، فقام المخرج سامح علاء بعمل كاستينج لاختيار بطل أخر وتقدم بالفعل ما يقرب من ٢٠٠ شخص لم أكن من ضمنهم، ولم يخترمنهم أحد وبالصدفة شاهد صورتى على جهاز الكمبيوتر الخاص به وقرر أن أكون أنا بطل الفيلم".

وأشار سيف الدين حميدة إلى :"بدأنا على الفوز في عمل بروفات على مشاهد الفيلم، وبالرغم من أن الفيلم يعد أول تجربة سينمائيه لى، إلا أن مخرج العمل استطاع أن يُذّوب كل مشاعر الخوف داخلي من رهبة الوقوف أمام الكاميرا للمرة الأولى، فطيلة العمل كان هناك حالة من الراحة والإطمئنان، وأقدم فى الفيلم شخصية "أدم" التى تشبهنى كثيراً فى الحقيقية ولذلك لم أجد صعوبة فى تقديمها".



فيلم ستاشر