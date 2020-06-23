شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش في وشه مكان .. بوست مالون تحدي المنطق ورسم " تاتو جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي بوست مالون يعاني من إدمان رسم "التاتو" و هو ما يظهر بوضوح على وجهه فهو لم يترك مكان إلا و رسم به " تاتو " بأشكال و أحجام مختلفة، و هو ما جعل الكثيرين يتوقعون أنه من الصعب أن يرسم النجم الشهير المزيد من التاتو .

فاجئ بوست مالون محبيه و معجبيه بعد أن قام بحلاقه شعره تماما لكي يبرز رسمه تاتو جديدة رسمها علي الجانب الأيمن رأسه ، وقد نشر مالون صورة " التاتو" الجديد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام " ، و قد حصدت الصورة أكثر من 3.7 مليون likes خلال يوم واحد فقط .



بوست مالون

يذكر أن بوست مالون أعلن منذ فترة تعاونه مع منظمة الإغاثة الإنسانية Direct Relief في تقديم المساعدات علي طريقته الخاصة ، فقد تبرع مالون من خلال " Shaboink " بأربعين ألف قناع N95 للوجه إلى Direct Relief والتي ستوزع الأقنعة بعد ذلك على عمال الخطوط الأمامية الذين يقاتلون " COVID-19 " .

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كما تبرع مالون من قبل بمليون دولار أمريكى لجمعيات خيرية وطلب من معجبيه ومحبيه أن يساعدوه من أجل التبرع لبعض المحتاجين ، فكشف بوست مالون فى بيان "ليس لدى الجميع القدرة على التبرع، ولأن جمهورى هو الأفضل على الإطلاق، لذلك أريد أن أمنحهم فرصة التبرع للجمعيات الخيرية التى تعنى شيئا بالنسبة لهم"، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية وأبرزها "بيلبورد" و"نيويورك بوست".