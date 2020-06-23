شكرا لقرائتكم خبر عن متخاصمش الشوارع تانى..رامى صبرى يتفاعل مع قرار إلغاء حظر التجوال بصورة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل المطرب رامى صبرى، بشكل كوميدى وخفة ظل مع القرارات الجديدة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، والتى شملت إلغاء حظر التجوال، وعدة إجراءات من شأنها تخفيف الإغلاق المفروض فى البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر صورة له فيها إسقاط على كلمات أغنيته "حياتى مش تمام"، والتى كانت مادة للسخرية خلال الأشهر الماضية عبر منصات السوشيال ميديا.

أغنية رامى صبرى الجديدة بها كوبليه يقول "ده أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها"، وقد استخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعى هذه الجملة فى الكوميكس الساخرة طوال أشهر حظر التجول والإغلاق، ومن جانبه، نشر رامى صبرى، صورة شخصية له معدلة بالفوتوشوب، والتى كتب عليها حوار تخيلى، وكأن شخص يقول للفنان: "حيرفعولك الحظر ويفتحوا الدنيا أهو متخاصمش الشوارع تانى بقى"، وفى أسفل الصورة كتب رده: "فل عليهم".

وحقق المطرب رامى صبرى، من خلال أغنية "حياتى مش تمام"، التى طرحها عبر قناته الخاصة بموقع اليوتيوب منذ شهر فبراير الماضى، ما يقرب من 13 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتقول كلمات الأغنية، "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة.. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام.. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللى عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام".

ومن كلمات الأغنية، أيضًا، "ده أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها.. عشان يهدى بالى وارتاح م الألام.. مبسمعش الأغانى ولا بيشغلونى.. المشاعر دى تانى ولا عندى إهتمام.. وليه رغم الكلام ده .. مفتقدك بشده.. ومن يوم فراقنا حياتى مش تمام".

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وتقول الأغنية، "بحاول فالحقيقة بمليون طريقة.. من أول ما بصحى ولحد أما أنام.. مسيبش نفسى لوحدى لو حتى دقيقة.. مفكرش لحظة ف عتاب أو ملام.. ده أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها.. عشان يهدى بالى وارتاح م الألام.. مبسمعش الأغانى ولا بيشغلونى.. المشاعر دى تانى ولا عندى إهتمام.. وليه رغم الكلام ده .. مفتقدك بشده.. ومن يوم فراقنا حياتى مش تمام".

يأتى هذا بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فى إعادة فتح المطاعم والمقاهى . بطاقة 25%.. مع منع الشيشة، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً.

كما شملت القرارات الحكومية، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية، وإعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25%، وإلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.